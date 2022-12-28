Шахматистка из Ирана приняла участие в международном турнире без хиджаба

Иранская шахматистка Сара Хадем приняла участие в чемпионате мира ФИДЕ по быстрым шахматам и блицу в Алматы. На соревнованиях девушка появилась без хиджаба, что по иранским законам является преступлением.

В самом Иране уже несколько месяцев продолжаются протесты, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини. Ее задержала иранская полиция нравов за «неправильно надетый» хиджаб. Из полицейского участка ее доставили в больницу, где она умерла, не приходя в сознание.

По официальной версии, причиной смерти стали проблемы с сердцем, однако родственники девушки утверждают, что она была здорова, а погибла из-за жестокого избиения в полицейском участке.

После этого по всей стране начались стихийные протесты, главной движущей силой которых стали молодые женщины. Многие из них публично снимали и сжигали свои хиджабы. В ходе протестов и столкновений с силовиками сотни людей были убиты, тысячи задержаны. 8 декабря в Иране казнили первого осужденного по обвинению в участии в протестах.

«Холод» подробно писал о происходящем в Иране.

Источник: Reuters

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