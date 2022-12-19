Владимир Путин подписал закон о запрете на услуги российских суррогатных матерей для иностранцев и одиноких мужчин

Президент Владимир Путин подписал принятый парламентом страны закон о запрете в России услуг суррогатного материнства для иностранцев.

Согласно документу, российские женщины смогут предоставлять такие услуги только гражданам России.

Принятый закон оставляет возможность прибегнуть к услугам суррогатной матери для россиян, состоящих в браке, и незамужних россиянок. Запрет также не будет распространяться на семейные пары, в которых один из супругов иностранец.

Из документа следует, что ребенок, который рожден в России суррогатной матерью, получит российское гражданство по рождению.

Ранее «Холод» подробно писал о том, как власти борются с суррогатным материнством в России.

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Источник: ТАСС

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