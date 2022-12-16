Следователи связались с москвичом через «Авито» и увезли его в военкомат

Сотрудники Следственного комитета встретились с москвичом, продававшим куртку на «Авито», представившись потенциальными покупателями. Они приехали к нему на работу и увезли его в военкомат.

21-летний Алексей (фамилия не называется) рассказал «Медиазоне», что продавал на «Авито» куртку. Ему написал пользователь Евгений. Алексей предложил Евгению приехать в магазин, где он работает.

«[В магазин] зашли двое мужчин среднего роста, показывают мне ксиву — Следственный комитет Коптевского района. И сказали: "Мы за тобой, поехали в военкомат"», — рассказал Алексей журналистам.

В военкомате Алексея признали годным к срочной службе и сказали прийти 20 декабря. Он собирается пойти на службу.

Источник: «Медиазона»

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