До конца осеннего призыва остается две недели, поэтому военкоматы все чаще прибегают к облавам на призывников, пишет глава международной группы «Агора» Павел Чиков. Это подтверждают и другие правозащитники, с которыми поговорил «Холод». Полиция доставляет призывников в военкоматы, откуда их «одним днем» отправляют на службу. «Холод» рассказывает, что нужно об этом знать и как этому противостоять.

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Где и как происходят облавы?

В этот призыв полицейские чаще всего забирали мужчин из дома, причем в некоторых случаях — из съемных квартир. Например, так было с Даниилом Шершевым. 29 ноября люди в штатском задержали его в подъезде дома в Москве, представились уголовным розыском и, угрожая физическим насилием, доставили его в военкомат. Также полицейские устраивают облавы в общежитиях и хостелах.

Больше всего облав фиксируется в Москве. По словам правозащитника Арсения Левинсона, у мужчин отбирают телефоны, лишая их связи, и за один день отправляют на сборные пункты.

«Из регионов мы таких обращений не получали, но там тоже запугивают, ходят с сотрудниками полиции по “уклонистам” — тем, кому не смогли вручить повестку. Некоторым дают освобождение по здоровью, а потом направляют на контрольное медицинское освидетельствование на сборном пункте. Там им меняют категорию годности, отправляют в армию и не дают обжаловать это решение. Это тоже довольно распространенное явление», — говорит Левинсон.

Разве полиция может этим заниматься?

Нет. Ни полиция, ни сотрудники военкомата не могут принудительно увезти человека в военкомат.

«У полицейских нет никаких законных оснований для того, чтобы доставлять человека на сборный пункт или в военкоматы», — говорит адвокат Александр Передрук. Он отмечает, что полицейские имеют право доставить призывника в отдел для составления протокола по статье о неисполнении обязанностей по воинскому учету (статья 21.5 КоАП), но только когда получат соответствующее письмо от начальника конкретного военкомата. За такое нарушение предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере от 500 до трех тысяч рублей.

Правозащитник Арсений Левинсон отмечает: чтобы установить местонахождение призывника, в полиции, возможно, привлекают оперативников. «Это совершенный произвол — без уголовных обвинений использовать меры уголовного розыска уклонистов, которые даже ими не являются. Просто военкомат не смог им вручить повестку», — говорит Левинсон.

«Это не “Яндекс.Военкомат”. Нельзя, чтобы сотрудники полиции отправляли людей на сборные пункты и в военные комиссариаты, потому что такими полномочиями они не наделены, — говорит Передрук. — И вообще, расходование ресурсов полиции таким образом вызывает много вопросов».

А раньше такого разве не было?

Таких случаев было меньше. По словам правозащитников, в этот призыв количество облав увеличилось. Но точных данных о том, насколько сильно, пока нет.

«Облавы чаще происходят именно в осенние призывы. Это логично: в отличие от весеннего призыва в это время больше людей, которые получают отсрочку, а не тех, у кого эта отсрочка заканчивается. Соответственно, планы сложнее выполнять, меньше людей потенциально могут быть призваны», — говорит Передрук.

К тому же в этом году призыв на срочную военную службу сократили с трех до двух месяцев. По словам Передрука, это еще одна причина приложить больше усилий, чтобы исполнить планы по количеству призывников.

Как защититься от таких облав?

По словам правозащитников, защититься от полицейских облав на призывников практически невозможно. Но можно к ним подготовиться.

Первое, что правозащитники советуют сделать потенциальным призывникам, — оформить доверенность на близких или на юриста. Доверенность должна предоставлять право подписания административных исковых заявлений и представления интересов во всех учреждениях и организациях. Также доверенность на близкого можно сделать с правом передоверия — тогда при необходимости они сами смогут найти юриста.

Сделать это можно у нотариуса: такая услуга стоит от 500 рублей до нескольких тысяч. В доверенности можно конкретизировать объем полномочий своего доверителя, а также вписать необходимые оговорки или запреты.

Если нет возможности оформить доверенность, то можно передать родственникам данные от своего аккаунта на «Госуслугах». Там они смогут подать жалобу онлайн. Но лучше все же иметь доверенность — это то, что поможет вытащить вас, если вас доставили в военкомат, вынесли решение о службе и отправили на сборный пункт «одним днем».

«Решение о призыве можно обжаловать — тогда оно приостанавливается. Но сами призывники в таких условиях не могут подать жалобу в суд. Для этого нужен представитель по доверенности», — поясняет Левинсон. По словам Передрука, «наличие такой доверенности сильно упростит ситуацию, хотя и не является панацеей».

«Можно дать разные советы, но надо понимать, что, когда мы говорим об облаве на призывника — когда задержали, довезли до военкомата, за один день провели все мероприятия и он уже сидит на сборном пункте в военной форме, — то здесь вообще говорить о законе невозможно. Это беспредел. А волшебной таблетки от беспредела у нас нет», — говорит Передрук.

Окей, а как призыв должен выглядеть по закону?

Точно не как призыв «одним днем».

Чтобы все сделать по правилам, сотрудники военкомата сначала должны вручить призывнику повестку для прохождения медицинского освидетельствования. Перед этим он обязан сделать диагностические исследования: ЭКГ, флюорографию, маркеры на ВИЧ, СПИД, гепатит и другие.

Когда они будут готовы, потенциальный призывник идет в военкомат по повестке, которую ему вручили лично в руки. Там на основе всех этих данных и анамнеза примут решение о категории годности.

«Есть несколько разных врачей — хирург, офтальмолог, терапевт, — и каждый из них ставит свою категорию годности. Дальше врач, который занимается медицинским освидетельствованием, ставит общую категорию годности. Только после этого призывная комиссия принимает решение: о призыве на военную службу, о предоставлении отсрочки по состоянию здоровья или по каким-то другим обстоятельствам, а также об освобождении от призыва», — говорит Передрук.

После этого, если призывника признают годным, ему вручается еще одна повестка, по которой он обязан явиться на сборный пункт, чтобы отправиться по месту службы.

За этот «беспредел» кого-нибудь наказывают? Полицию? Военкоматы?

За такие нарушения отвечают сотрудники военкомата или призывной комиссии. Они — гражданский персонал российских Вооруженных сил, и надзор за ними осуществляет военная прокуратура и военные следственные отделы. Если нарушение допустила призывная комиссия, а не военкомат — разбирается обычная прокуратура.

«Регулярно за практику призыва “одним днем" никого не наказывают», — говорит Левинсон. По его словам, нарушения во время призыва — это не новость, но военные комиссариаты это упорно игнорируют: «Военкомы продолжают работать, никого не увольняют. Прокуратура выписывает им представления об устранении нарушения закона, но видит безнаказанность за произвол».