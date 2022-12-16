Дочь Елены Мизулиной поручила проверить интервью Дудя с поэтессой Верой Полозковой на «дискредитацию» армии РФ

Глава Лиги безопасного интернета, дочь сенатора Елены Мизулиной, Екатерина Мизулина поручила проверить интервью Юрия Дудя с поэтессой Верой Полозковой на «дискредитацию» армии РФ.

Мизулина сообщила российскому телеканалу 360, что проверять будут слова Полозковой о происходящем в Донбассе. По мнению главы Лиги безопасного интернета, поэтесса отрицает гибель сотни детей и «бесчеловечные и жестокие действия киевского режима».

«В 2020 году там (в Донбассе — Прим. “Холода”) от знаменитых “украинских” обстрелов погибло восемь человек — от уличных перестрелок, скорее всего. В 2021 году — пять. О каком геноциде мы говорим? <...> Насколько это соизмеримо с тем, что сейчас происходит с Мариуполем, Изюмом или Бахмутом?» — сказала Полозкова в интервью Дудю.

В октябре Мизулина потребовала от Генпрокуратуры РФ признать экстремистской песню «Ойда» рэпера Оксимирона. После этого на исполнителя завели административное дело.

Источник: 360, Юрий Дудь

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