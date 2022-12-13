Сотрудников «Дождя» попросили объяснить, чем они будут заниматься в Латвии после отзыва лицензии. Их могут лишить виз

Миграционная служба Латвии попросила руководство «Дождя» объяснить, чем будут заниматься 13 журналистов, у которых есть визы, после лишения телеканала лицензии на вещание.

Глава латвийского управления по делам гражданства Майра Розе рассказала, что получив эти разъяснения, ведомство решит стоит ли аннулировать визы сотрудников «Дождя».

«Телеканалу выдали 13 виз. Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз», — сказала Розе.

Телеканал «Дождь» лишили латвийской лицензии на вещание из-за трех нарушений. Среди них была карта с Крымом в составе России, высказывание «наша армия» в отношении российских вооруженных сил и прямой эфир Алексея Коростелева, в котором он якобы выразил поддержку российской армии, обсуждая проблемы мобилизации.

Источник: Rus.LSM

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