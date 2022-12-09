Заключенным при вербовке в ЧВК Вагнера показывают видео с расстрелом дезертира. После этого они боятся возвращаться в Россию из плена

Во время вербовки в ЧВК Вагнера заключенным показывают короткое видео с расстрелом дезертира. Об этом журналистам Русской службы Би-би-си рассказали осужденные из нескольких российских колоний.

«Он там говорит — я, такой-то, предатель и петушара, бросил своих товарищей на передовой — и дальше в затылок ему стреляют», — цитирует издание одного из своих собеседников.

Ранее в сети распространилось видео жестокой казни бойца ЧВК Вагнера, бывшего заключенного Евгения Нужина. Он попал в плен, заявил о намерении воевать на стороне Украины, после чего был обменян и казнен своими бывшими товарищами.

«Холод» подробно писал об этом случае.

Перспектива внесудебной казни за «дезертирство» заставляет попавших в плен бойцов ЧВК Вагнера отказываться от возвращения в Россию в результате обмена пленными.

Так, в Youtube-канале украинского журналиста Юрия Бутусова, где он публикует интервью с российскими пленными, появилось видео с 26-летним Александром Болчевым.

По его словам, он отбывал срок за кражу в ИК-4 в Марий Эл. Там он был завербован в ЧВК Вагнера, два месяца провел в «учебке», а затем попал в плен в свой первый день на фронте.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении в Россию в результате обмена пленными, Болчев просит не обменивать его.

«Я не хочу. Потому что меня сразу убьют. Мужики, не надо никакого, пожалуйста, обмена», — говорит он.

Источник: Русская служба Би-би-си, «Бутусов Плюс»

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