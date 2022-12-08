В Иране казнили первого осужденного за участие в протестах

В Иране привели в исполнение смертный приговор, вынесенный участнику протестов, которые продолжаются в стране вот уже несколько месяцев.

Утром 8 декабря был повешен Мохсен Шекари, которого Революционный суд Ирана признал виновным во «вражде против Бога». По версии обвинения, Шекари принимал участие в протестах, в частности, 25 сентября мужчина перекрыл главную дорогу в Тегеране и ранил ножом члена гражданской милиции «Басидж».

Сам Шекари свою вину отрицал и заявлял, что был осужден в результате «показательного процесса без надлежащей правовой процедуры».

С начала протестов иранские суды приговорили к смертной казни уже 11 демонстрантов. Всего же за время протестов, начавшихся во второй половине сентября были убиты 378 протестующих, более 18 тысяч человек были задержаны.

Протесты в Иране начались после смерти девушки, которую задержала полиция нравов за «неправильно надетый» хиджаб. Из полицейского участка ее доставили в больницу, где она умерла, не приходя в сознание.

По официальной версии, причиной смерти стали проблемы с сердцем, однако родственники девушки утверждают, что она была здорова, а погибла из-за жестокого избиения в полицейском участке.

«Холод» подробно писал о происходящем в Иране.

Источник: BBC

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