Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о запрете в России услуг суррогатного материнства для иностранцев.

Согласно закону, российские женщины смогут предоставлять такие услуги только гражданам России.

«Суррогатное материнство для иностранцев запрещено. Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Принятый закон оставляет возможность прибегнуть к услугам суррогатной матери для россиян, состоящих в браке, и незамужних россиянок. Запрет также не будет распространяться на семейные пары, в которых один из супругов иностранец.

Из документа следует, что ребенок, который рожден в России суррогатной матерью, получит российское гражданство по рождению.

Ранее «Холод» подробно писал о том, как власти борются с суррогатным материнством в России.

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Источники: Госдума, Вячеслав Володин

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