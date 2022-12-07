Европейская федерация журналистов призвала суд отменить решение об отзыве лицензии у «Дождя»

Европейская федерация журналистов поддержала «Дождь» и призвала суд отменить решение Национального совета Латвии по электронным средствам массовой информации об отзыве лицензии у телеканала в апелляционном порядке.

Журналисты призвали латвийский регулятор не отзывать у телеканала лицензию до тех пор, пока суд не рассмотрит это решение.

«Хотя наши организации признают деликатность этого вопроса в Латвии, мы разделяем мнение, что решение об отзыве лицензии на вещание является непропорциональным и, в конечном счете, контрпродуктивным», — говорится в заявлении.

В федерации отметили, что «Дождь» пытался устранить три нарушения, из-за которых телеканал лишили лицензии. Использование загруженной из сети карты, на которой Крым указан как часть России, там считают явной ошибкой, за которую редактор уже извинился. Они напоминают, что ведущий Алексей Коростелев, который оговорился в прямом эфире, также извинился и был уволен. А за единственное упоминание российских вооруженных сил как «нашей армии» «Дождь» был оштрафован.

«Хотя “Дождь” должен уважать латвийское законодательство, мы считаем, что эти три редакционные ошибки не соответствуют порогу для полного отзыва лицензии на вещание средства массовой информации», — сказано в заявлении Европейской федерации журналистов.

Там также подчеркивается, что аргументы о том, что журналисты «Дождя» представляют потенциальную угрозу национальной безопасности Латвии или разведке, являются очень серьезными обвинениями, которые должны рассматриваться независимыми судами, а не регулятором вещания.

«Независимой российской журналистике должно быть предоставлено безопасное убежище в Европе», — сказано в конце обращения.

Источник: Европейская федерация журналистов

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