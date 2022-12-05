Из-за российского ракетного обстрела Одесса и еще несколько областей осталась без света

В офисе президента Украины сообщили, что в результате российского ракетного обстрела в Одесской области повреждены два объекта инфраструктуры.

В самой Одессе нет воды, так как обесточены все насосные станции и резервные линии города. Об этом сообщили в «Инфоксводоканале». В городе также не работает электротранспорт. Местные телеграм-каналы сообщали, что после удара в одном из районов города начался пожар.

По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, российская армия запустила ракеты из района Волгодонска, а также акваторий Каспийского и Черного морей. Также украинские власти сообщили, что силам ПВО удалось сбить около 60 из более чем 70 ракет, которые России выпустила по территории Украины.

Российские ракеты также попали в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, и Винницкой областях, написал в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что энергетическая система страны работает и остается целостной.

В Запорожской области ракеты попали в жилые дома. Два человека погибли, еще по меньшей мере трое ранены, среди них ребенок, которому нет двух лет. Об этом в телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

После российской атаки в некоторых регионах Украины наблюдались перебои с электричеством. Так, по словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, часть Кривого Рога осталась без света, также в городе отключены котельные и насосные. Как сообщили в «Облэнерго», в Сумской области начались аварийные отключения света. Позже появились сообщения, что вся область обесточена.

Источники: Hromadske, Кирилл Тимошенко(2), Александр Вилкул, «Инфоксводоканал», «Новости Одессы», Денис Шмыгаль, Глава ВСУ

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