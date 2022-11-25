Новый владелец Twitter Илон Маск пообещал, что на следующей неделе проведет «амнистию» заблокированных в соцсети аккаунтов. Такое решение он принял по результатам опроса, в котором 72,4% пользователей из более чем трех миллионов проголосовавших поддержали разблокировку.

По словам Маска, «амнистия» коснется тех аккаунтов, которые не нарушали закон и не занимались рассылкой спама.

«Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (“глас народа — глас Божий”)», — написал Маск после завершения голосования.

В воскресенье, используя эту же латинскую фразу, Маск объявил, что восстановил доступ к аккаунту Дональда Трампа. При этом бывший президент США сказал, что не собирается возвращаться в соцсеть.

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Предприниматель Илон Маск купил Twitter в конце октября этого года за 44 миллиарда долларов. Практически сразу он распустил совет директоров, лично возглавил компанию и уволил половину сотрудников соцсети. Бизнесмен также обещал, что пересмотрит правила модерации и верификации пользователей.

Источник: Илон Маск

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