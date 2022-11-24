Сбежавшую от родителей 18-ти летнюю жительницу Ингушетии Лейлу Гирееву, которую полицейские Санкт-Петербурга удерживали восемь часов, отпустили из отдела. Об этом она сама рассказала в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале кризисной группы СК SOS.

Гиреева поблагодарила всех, кто звонил в полицейский участок и требовал ее освобождения. По словам девушки, ее отпустили благодаря общественному давлению.

«Благодаря вашим звонкам и огласке меня не отдали родственникам. Сняли отпечатки, удерживали, но все-таки отпустили», — говорит Гиреева.

При этом, по информации СК SOS, родственники по-прежнему ищут девушку. По словам самой Гиреевой, ее дядя — действующий майор полиции в Ингушетии, а отец — полицейский в отставке.

«Девушке по-прежнему угрожает смертельная опасность. Родственники намерены найти и похитить ее, в связи с этим, они придумали обвинение в краже и даже задействовали систему видеонаблюдения», — говорится в сообщении кризисной группы.

Из дома Лейла Гиреева сбежала 14 ноября, спасаясь от домашнего насилия, побоев и попыток родных «вылечить» ее от атеизма с помощью лекарств. После побега девушка обратилась к правозащитникам из «Марем» — организации, помогающей жертвам домашнего насилия. Они поселили девушку в кризисном центре.

Однако родственники узнали ее адрес и накануне днем начали ломиться в дверь квартиры, где она находилась. Тогда Гиреева вызвала полицейских, которые в итоге задержали и ее, и ее семью.

Источник: СК SOS

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