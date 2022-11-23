В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнюю Лейлу Гириеву, которая сбежала от своих родственников из Ингушетии. Дома девушка страдала от домашнего насилия, побоев и попыток родных «вылечить» ее от атеизма с помощью лекарств.

Она обратилась в организацию, помогающую жертвам домашнего насилия, «Марем». Об этом «Холоду» рассказала Александра Мирошникова — пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS, сотрудничающей с «Марем».

Правозащитники помогли Гириевой добраться до Петербурга и поселили ее в кризисном центре. Однако родственникам девушки удалось узнать ее адрес, они приехали и начали ломиться в дверь.

Девушка вызвала полицию и записала видеообращение, в котором рассказала о насилии со стороны родственников, заявила, что добровольно уехала из дома и попросила не выдавать ее родным.

«Я не хочу возвращаться в этот ад. Я убью себя, если вернусь в этот ад. Пожалуйста, не выдавайте меня родственникам», — говорит Гириева на этих кадрах.

Прибывшие по вызову полицейские задержали не только родственников Гириевой, пытавшихся попасть в ее квартиру, но и ее саму.

Как оказалось, родные девушки, чтобы установить ее местонахождение и помешать побегу, написали на нее заявление о краже.

Таким же образом ранее пытались помешать побегу из страны родственники четырех сестер из Дагестана, о которых «Холод» уже писал.

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Как сообщают правозащитники, сейчас Лейла Гириева находится в 28 отделении полиции Петербурга, где ее намереваются держать до прибытия полицейских из Ингушетии.

Активист Владислав Хорев, прибывший к отделению полиции, чтобы оказать помощь Гириевой, был задержан. Он успел сообщить, что его везут в «Центр противодействия экстремизму», после чего перестал выходить на связь.

Источник: «Холод»

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