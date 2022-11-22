Преподавателя из Крыма избили и арестовали на 14 суток из-за песни «Червона калина» во «Вконтакте». Ранее его арестовывали из-за песни про Bayraktar

В Симферополе на бывшего преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова, которого ранее арестовали из-за песни про Bayraktar, составили протокол об использовании нацистской символики (статья 20.3 КоАП). Ему дали 14 суток административного ареста. Причиной для этого стала публикация на странице Белозерова во «Вконтакте» с украинской песней «Червона калина».

Как рассказал «Холоду» Белозеров, 28 октября в 6:10 утра к нему в общежитие пришли силовики.

«Меня лицом в пол, практически без одежды, в одних трусах, извините, кладут, надевают наручники и начинают бить ногами по почкам, по животу, по груди. Куда попали — туда и ударили», — так Белозеров описал свое задержание. Он рассказал, что силовики наступали ему на голову ногами и повредили мочки ушей. Также, по словам Белозерова, один из сотрудников «безо всяких оснований» ударил его в лицо.

Силовики конфисковали у Белозерова ноутбук, телефон и документы, в том числе украинский паспорт, дипломы, трудовую и санитарную книжки.

После задержания Белозерова доставили в Центр противодействия экстремизму в Симферополе, где на него составили протокол об использовании нацистской символики (статья 20.3 КоАП) из-за украинской песни «Червона калина», опубликованной на странице Белозерова во Вконтакте. Также на него составили протокол о сопротивлении при задержании (статья 19.3 КоАП). Белозерову дали 14 суток ареста (протоколы есть у «Холода»).

В сентябре Белозерова арестовали на 13 суток и уволили из техникума. Поводом стал ролик, на котором преподаватель и несколько студентов смотрят видео, на фоне которого звучит украинская песня про беспилотник Bayraktar.

Изъятые документы Белозерову до сих пор не вернули, несмотря на то, что он писал жалобы в Следственный комитет Симферополя, и теперь без них он не может трудоустроиться. «Меня не возьмут на новую работу, я не могу подтвердить что 23 года работал в сфере образования», — объяснил бывший преподаватель.

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Источники: «Холод», Симферопольский районный суд

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