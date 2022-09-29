Преподаватель из Крыма провел 13 суток под арестом за песню про Bayraktar. Теперь на него составили еще один протокол

На бывшего преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова составили второй протокол по статье о «дискредитации » армии (статья 20.3.3 КоАП). На этот раз поводом стал его сентябрьский пост во «В Контакте» о войне в Украине (фото протокола есть у «Холода»). Дата судебного заседания пока неизвестна.

В середине сентября Белозерова арестовали на 13 суток и уволили из техникума. Поводом стало ролик, распространившийся в интернете. На нем Белозеров и несколько студентов смотрят видео, на фоне которого звучит украинская песня про беспилотник Bayraktar.

По словам Белозерова, студенты периодически задавали ему вопросы о происходящих событиях — и он на них отвечал. «У меня было занятие, после него на перемене ко мне подошли ребята, спросили, как действует беспилотник. Была не вся группа, человека четыре-пять, кому было интересно. Я развернул ноутбук, написал в строке поиска Bayraktar — выдало короткий клип, и это попало на видео», — рассказал он «Холоду».

Видео выложили в интернет, после чего им заинтересовались силовики. На Белозерова составили протокол по административной статье о «дискредитации » российской армии и арестовали на 13 суток. На странице полиции Крыма «ВКонтакте» после этого было опубликовано видео, на которой преподаватель говорит, что признает свою вину. «Полицейскими установлено, что гражданин демонстрировал учащимся видеоролик с песней, являющейся сходной с нацистской атрибутикой до степени смешения », — говорилось в посте ведомства.

Помимо ареста, Белозеров столкнулся с увольнением из техникума и штрафом 42 тысячи рублей.

Источники: «Холод», Mash, полиция Крыма

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