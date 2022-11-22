Телеканал «Вести. Кострома» показал сюжет об украденном при отступлении из Херсона еноте. Ведущая назвала зверька «символом десантников и их побед».

Еноту присвоили позывной — «Херсон» — и завели телеграм-канал, где от его имени публикуют посты в поддержку российских десантников. Там же можно найти изображение енота, одетого в маленькую тельняшку. Кроме того, на одном из видео российские военные объясняют, что не крали енота из Херсонского зоопарка, а увидели «брошенное и одинокое животное», которое просто забрали с собой.

Остальных похищенных из зоопарка Херсона животных увезли в крымский парк львов «Тайган», а «Херсон» почему-то остался в расположении ВДВ.

«Енота мы не отдадим, енот останется с нами», — говорит российский военный на видео.

Похищение енота из Херсонского зоопарка не прошло незамеченным в Украине. Так, на сайте офиса украинского президента создали петицию, предлагающую обменять похищенного енота на одесский памятник Екатерине II. На данный момент ее подписали более шести с половиной тысяч человек.

На днях также появилось видео, на котором пленный российский солдат просит обменять его на енота.

Источники: Енот из Херсона, «7х7»

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