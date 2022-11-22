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Из украденного в Херсоне енота, кажется, пытаются сделать новый символ российской армии. Его снимают в компании военных и показывают на госканалах

12:29 • 22.11.2022

Телеканал «Вести. Кострома» показал сюжет об украденном при отступлении из Херсона еноте. Ведущая назвала зверька «символом десантников и их побед». 

Еноту присвоили позывной — «Херсон» — и завели телеграм-канал, где от его имени публикуют посты в поддержку российских десантников. Там же можно найти изображение енота, одетого в маленькую тельняшку. Кроме того, на одном из видео российские военные объясняют, что не крали енота из Херсонского зоопарка, а увидели «брошенное и одинокое животное», которое просто забрали с собой. 

Остальных похищенных из зоопарка Херсона животных увезли в крымский парк львов «Тайган», а «Херсон» почему-то остался в расположении ВДВ. 

«Енота мы не отдадим, енот останется с нами», — говорит российский военный на видео. 

Похищение енота из Херсонского зоопарка не прошло незамеченным в Украине. Так, на сайте офиса украинского президента создали петицию, предлагающую обменять похищенного енота на одесский памятник Екатерине II. На данный момент ее подписали более шести с половиной тысяч человек. 

На днях также появилось видео, на котором пленный российский солдат просит обменять его на енота. 

Источники: Енот из Херсона, «7х7»

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