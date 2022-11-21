В Санкт-Петербурге из СИЗО отпустили обвиняемого по делу о забитой сковородой матери пяти детей

Невский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения Павлу Искандарову, которого обвиняют в избиении до смерти его гражданской жены.

Искандарова выпустили на свободу с ограничениями: ему нельзя посещать никакие массовые мероприятия и вступать в контакт с участниками процесса, кроме своих защитников.

Всего Искандаров провел в СИЗО больше двух лет. По делу назначена вторая экспертиза. Когда будут результаты — неизвестно. Родственники погибшей сообщили «Фонтанке», что экспертиза затягивается, а их жалобы не дали результата.

В мае 2020 года жительницу Санкт-Петербурга Лидию Куху избили в ее собственной квартире, после чего она умерла в больнице. Дети, которые стали свидетелями ее смерти, рассказали, что Куху якобы были сковородкой.

Источник: «Фонтанка»