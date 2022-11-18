В сети появились свидетельства вероятного расстрела российских пленных солдат украинскими военными

В сети появились два видеоролика. На одном из них запечатлена сдача в плен российских военных, на втором все они лежат в тех же позах, но уже мертвые.

На первом из видео, которое, вероятно, снято украинскими военными в районе Макеевки, запечатлен штурм опорного пункта. О взятии этого населенного ВСУ заявляли 14 ноября.

В конце российские военные по требованию украинских солдат выходят из здания с поднятыми руками и ложатся в ряд на землю. Видео прерывается стрельбой со стороны здания, из которого выходили россияне. При замедленном воспроизведении можно увидеть, что человек, покидающий дом последним, открывает из автомата огонь по украинцам. На следующих кадрах появляется раненый украинский военный. «Как ты себя чувствуешь, Андрюха?» — спрашивает его неизвестный из-за кадра.

На втором видео, снятом с квадрокоптера, видно тот же дворик, где сдавались в плен российские военные. Они все так же продолжают лежать на земле в ряд, но уже в лужах крови и, вероятно, мертвые.

При этом видео непосредственного убийства лежащих на земле россиян в открытых источниках не появлялось. Не ясно, что именно произошло после атаки решившего не сдаваться в плен россиянина.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что изучает видеозаписи с убитыми российскими военнопленными. В Минобороны России произошедшее назвали «намеренным и методичным убийством выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих».

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела «по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих». Военные следователи принимают меры к идентификации лиц, снявших видео с расстрелом, отметили в ведомстве.

Украинская сторона пока никак не прокомментировала произошедшее.

«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали. Будем требовать реакции международной общественности и расследования», — заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Неделей раньше в сети появилось другое видео казни российского военнопленного, 55-летнего бывшего заключенного Евгения Нужина. Как выяснилось позже, он завербовался в ЧВК Вагнера, будучи в колонии, и оказался на фронте. В сентябре он сдался украинским военным. После этого он дал несколько интервью, в который выразил готовность воевать на стороне Украины.

В ноябре он был обменян и вернулся в Россию, где попал в руки своих бывших товарищей из ЧВК, которые «судили» его, а затем казнили, разбив голову кувалдой.

Казнь была записана на видео, которое затем было опубликовано в телеграм-каналах, близких к ЧВК Вагнера.

На просьбу прокомментировать произошедшее глава СПЧ Валерий Фадеев тогда заявил, что «на войне всякое бывает». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на эту казнь словами «это не наше дело».

Источники: Moscow Calling, Минобороны России, РИА Новости 1, 2

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