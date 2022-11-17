Зерновую сделку по вывозу украинского продовольствия через Черное море продлят на 120 дней

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зерновую сделку по вывозу продовольствия из Украины через Черное море продлят на 120 дней. Он сказал, что решение приняли в Стамбуле, гарантами исполнения остаются те же ООН и Турция. Срок действующего соглашения истекает 19 ноября.

Кроме того, он сообщил, что Украина предложила партнерам продлить зерновую сделку как минимум на один год и включить в нее порт Николаева. Ответ по этому предложению ожидается.

По словам Кубракова, с 1 августа Украина экспортировала более 11 миллион тонн сельхозпродукции в 38 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил информацию о продлении зерновой сделки на 120 дней.

Источник: Александр Кубраков

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