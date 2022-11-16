Ракеты в сторону Польши вряд ли выпустили из России — Байден 

Две ракеты, которые упали на территории Польши, вряд ли выпустили из России. Об этом сообщил президент США Джо Байден по итогам встречи с мировыми лидерами на Бали.

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал американский лидер.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сказал, что Варшава пока не располагает точной информацией, чьи ракеты упали на ее территории.

«На данный момент у нас нет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведется расследование. Скорее всего, это была ракета российского производства», — сказал Дуда в спецобращении.

Тем не менее МИД Польши вызвал посла России Сергея Андреева и потребовал от него разъяснений. В то же время российское Минобороны опровергло информацию о причастности Москвы. В ведомстве подчеркнули, что удары по территориям вблизи польско-украинской границы не наносились.

По информации Associated Press, взорвавшаяся в Польше ракета могла быть выпущена ВСУ. Агентство ссылается на трех анонимных официальных представителей США. По их словам, ракета могла быть выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.

Накануне Россия нанесла по территории Украины очередной удар. Целями стали объекты энергетической инфраструктуры.

Ближе к вечеру польское Radio ZET сообщило, что в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве, которое находится в восьми километрах от границы с Украиной, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Источники: The White House, Анджей Дуда, Минобороны РФ, Associated Press

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