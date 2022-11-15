Знакомых казненного кувалдой Нужина допрашивает ФСБ, а его семья не понимает, как найти его тело для похорон

Семья бывшего заключенного Евгения Нужина, сначала завербованного, а затем казненного наемниками из ЧВК Вагнера, хотела бы его похоронить, но не знает куда обращаться и где искать его тело. Об этом «Холоду» рассказал сын Евгения Нужина Никита.

«Мы бы хотели похоронить его, но никто не отдаст нам его тело. К кому обращаться за его телом, я не знаю. Наверное, надо к украинцам обращаться — только они знают, кому они его отдали», — сказал он.

Кроме того, по словам Никиты Нужина, сотрудники ФСБ зачем-то обзванивают его друзей и знакомых, выясняя его местоположение. При этом с самим Никитой представители спецслужбы связаться не пытаются.

«Я вчера вышел машину прогревать, ко мне подошел друг, с которым я не общался года два и сказал, что ему звонили из ФСБ. Напрямую они почему-то не звонят, а окружению, не понятно», — рассказал Никита. ФСБ не угрожает знакомым, говорит он, а только пытается узнать информацию о сыновьях Нужина.

Евгений Нужин на момент вербовки в ЧВК Вагнера успел отбыть 23 из 28 назначенных ему судом лет лишения свободы. В начале сентября он попал в украинский плен и во время интервью местным журналистам заявил о намерении воевать на стороне Украины.

13 ноября телеграм-канал, связанный с ЧВК Вагнера, опубликовал видео казни Нужина. На нем мужчина находится в темном помещении с головой, примотанной прозрачным скотчем к стопке кирпичей.

«Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских. Четвертого сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября, находясь на улице в Киеве, получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — говорит Нужин.

После этого находящийся за кадром человек в камуфляже разбивает ему голову кувалдой.

По словам сына казненного, родные отговаривали его ехать на фронт. «Зная, что творится, он бы просто так не пошел. Мы говорили отцу: отсиди последние четыре года спокойно, куда ты собрался.. Отговаривали его ехать. Ну какой из него военный в 55 лет? Никакой», — рассказал Никита Нужин.

Источник: «Холод»

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