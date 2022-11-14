Когда российские военные покинули Херсон, из СИЗО отпустили заключенных. Где они сейчас — неизвестно

Hromadske сообщило, что вместе с российскими военными Херсон покинула пророссийская администрация местного СИЗО. Они открыли ворота и выпустили заключенных. Где они находятся — неизвестно.

В Херсонском СИЗО содержалось минимум 457 осужденных, 15 из которых имели пожизненный срок. Их поместили в Херсонский следственный изолятор на время, до этого они отбывали сроки в разных колониях.

Также в СИЗО содержались 59 человек, которых отправили в изолятор во время российской оккупации. Российские военные забрали их с собой, когда покидали Херсон. По данным Hromadske, их увезли в Крым.

Источник: Hromadske

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