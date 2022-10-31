Из-за антивоенной позиции суд лишил гражданства экоактивиста, двух его братьев и отца. Других паспортов у семьи нет 

Шатурский городской суд Московской области лишил российского гражданства выступавшего против войны в Украине экоактивиста Аршака Макичяна.

Кроме того, российские паспорта аннулировали и у его родственников — двух братьев и отца. Гражданства другой страны у них нет. Об этом Макичян рассказал в инстаграме.

«Я теперь официально лицо без гражданства. Но проблема не в этом… я молчал про это, но дело было против всей мужской части моей семьи. Я в ужасе», — написал Макичян.

Семья Макичяна переехала в Россию из Армении вскоре после распада СССР. Сам он получил российское гражданство, когда ему исполнился год. Сейчас суд постановил, что паспорта РФ им были выданы с нарушениями. Якобы в деле не хватает каких-то документов.

Сам Макичян считает, что его родственников по мужской линии, а также его самого лишили гражданства за его политическую позицию. Молодой человек активно выступал против российского военного вторжения в Украину.

«Российское государство меня лишило единственного гражданства. Многие скажут, что я должен радоваться, так как формально перестал быть частью государства, которое насилует и убивает женщин и детей в Украине, оккупирует 20% Грузии, пытает своих граждан. Но российское государство — это не вся Россия. И я не могу перестать быть частью страны, которую люблю», — прокомментировал решение суда Макичян.

У матери и сестры активиста гражданство России забирать не стали. По словам юриста Макичяна Ольги Подоплеловой, прокуратура об этом не просила.

Источник: Аршак Макичян, Медуза

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