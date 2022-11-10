Украина вернула под свой контроль еще 12 населенных пунктов. Вот как военных встречают местные жители

За последние сутки украинская армия вернула под свой контроль 12 населенных пунктов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он пока не подтвердил, что российские военные действительно покидают Херсон. При этом Залужный подчеркнул, что отступление российских войск — это прямой результат успешных наступательных действий украинских военных.

«Предположительный отход из Херсона — это результат наших активных действий. Непосредственно на Херсонском направлении силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. Тем самым не оставили врагу выхода, помимо бегства», — написал Залужный на своей странице в фейсбуке.

По его словам, только за последние сутки ВСУ удалось занять шесть населенных пунктов на направлении Петропавловка-Новорайск и еще шесть — на направлении Первомайское-Херсон.

В сети появились многочисленные видео с украинскими военными на фоне ориентиров в освобожденных населенных пунктах. Так распространились ролики с жителями освобожденных от российской оккупации сел, которые приветствуют бойцов ВСУ.

В частности, на этих кадрах можно видеть украинских военных в Киселевке, Брускинском и Борозеньском.

Также бойцы сняли видео в центре Снигиревки, за которую еще позавчера шли бои.

По некоторым видео не ясно, где именно они были сняты.

По словам Залужного, с 1 октября ВСУ удалось продвинуться на 36,5 километров вглубь оборонительных позиций российской армии и вернуть контроль над 1381 квадратных километров украинской территории, в том числе над 41 населенным пунктом.

Источники: Валерий Залужный

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