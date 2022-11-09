Новый закон о мобилизации перенаправит тех, кто проходил альтернативную гражданскую службу «на гражданке», на должности «гражданского персонала» в ВС РФ

Адвокат «Первого отдела» Валерия Ветошкина рассказала «Холоду», что новые поправки к закону о мобилизации, которые президент России Владимир Путин подписал 4 ноября, перенаправит тех, кто во время мобилизации проходил альтернативную службу «на гражданке», на должности «гражданского персонала» в Вооруженные силы РФ.

«Если ваши убеждения — не брать в руки оружие и не стрелять в людей — этого вас никто не заставит сделать, но если вы в принципе против войны — будьте готовы приблизиться к ней максимально близко», — рассказала Ветошкина.

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4 ноября Путин подписал закон о призыве россиян с неснятой или непогашенной судимостью по ряду тяжких преступлений. Также президент подписал еще два закона: один позволяет проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации, другой приравнивает статус добровольцев к статусу военнослужащих по контракту.

Источник: «Холод»

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