В Калуге на спектакле «Vежливые люди» актеры в форме ВСУ сделали вид, что взяли зрителей в заложники, и «расстреляли» их. Этот проект выиграл Президентский грант

В Калужской областной филармонии показали иммерсивный музыкальный спектакль о войне в Украине «Vежливые люди». Постановка началась с того, что актеры в форме ВСУ «взяли в заложники» зрителей и сделали вид, будто расстреляли одного из них за сценой. Все актеры — либо имели в прошлом боевой опыт, либо еще недавно находились в Украине. Они стреляли из охолощенного оружия.

Судя по видео из зала, зрители не ожидали, что станут «заложниками» — слышны крики «больно» и «отпусти». Таким образом создатели хотели погрузить зрителей в атмосферу того, что испытывали жители Донбасса на протяжении восьми лет, сообщил телеканал «Ника ТВ». Также в спектакле показали, как главный «злодей» созванивается с мужчиной, на фоне у которого флаг США. Помимо этого на сцене выступил луганский ансамбль «Новороссия». На экране продемонстрировали разрушенные дома — вероятно, из Мариуполя.

«Мы рассказываем, что это не просто народ Украины (воюет — Прим. “Холода”), а полностью подготовленные натовцами бойцы. Рассказываем о засекреченной операции “Аэродинамик”, по которой в Украину внедряли радикальные группировки», — сказал руководитель проекта Роман Разум.

Ранее «Холод» рассказал, что студентов Липецкого филиала РАНХиГС заставили пойти на шоу «Vежливые люди». О необходимости обеспечить присутствие студентов на мероприятии вуз уведомило управление культуры и туризма Липецкой области.

Иммерсивное шоу отправится гастролировать в 12 городов России. На проект был выделен Президентский грант более чем на 10 миллионов рублей, а сама заявка была подана еще в январе 2022 года.

Источник: «Ника ТВ»

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