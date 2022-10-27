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Студентов Липецкого филиала РАНХиГС заставляют пойти на шоу «Vежливые люди». Им обещают «максимальный эффект присутствия» на войне

11:38 • 27.10.2022

Студент юридического факультета Липецкого филиала РАНХиГС, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Холоду», что учащихся заставляют идти на шоу «Vежливые люди». В афише мероприятия говорится, что зритель «сможет в реальном времени увидеть работу боевого спецназа, увидеть террористов ВСУ и получить максимальный эффект присутствия атмосферы войны на Донбассе». Выступление в Липецке, которое пройдет 31 октября, — это часть проекта, на который Президентский фондом культурных инициатив выделил грант более 10 миллионов рублей.

Организаторы называют проект «первым культурным мероприятием по денацификации Украины». В анонсе также указан руководитель шоу — солист ансамбля «Новороссия» и военный самопровозглашенной ЛНР Роман Разум. Судя по анонсу мероприятия, на сцене выступят «действующие военнослужащие и ветераны боевых действий» — с собой у них будет «комплект боевого снаряжения и охолощенного оружия».

Студентов Липецкого филиала РАНХиГС заставляют пойти на шоу «Vежливые люди». Им обещают «максимальный эффект присутствия» на войне
Скриншот из анонса мероприятия

Как рассказал студент, из каждой группы требуется «в обязательном порядке 7-10 человек». Всего от филиала РАНХиГС ожидают увидеть почти 100 человек. О необходимости обеспечить присутствие студентов на мероприятии вуз уведомило управление культуры и туризма Липецкой области.

Судя по странице проекта на сайте Президентского фонда культурных инициатив, на него был выделен грант более 10 миллионов рублей, заявка была подана еще в январе, до начала войны в Украине. Проект, как говорится в описании, «очень важен для работы с неблагоприятной молодежью, особенно с теми, кто склонен к суициду, терроризму и экстремизму».

Источники: «Холод», Президентский фонд культурных инициатив

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