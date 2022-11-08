Мужа активистки, организовавшей акцию с «кровавым фонтаном», задержали и заставили позвонить жене с просьбой сообщить о своем местонахождении

В ночь с 24 по 25 августа в квартире активистки Анны Вялкиной, которая организовала акцию с «кровавым фонтаном» в Москве, прошел обыск. После этого силовики задержали ее мужа и доставили в ОВД «Кузьминки». Об этом она сама рассказала «Холоду» (аудиозапись есть у редакции).

В отделении мужа заставили позвонить Вялкиной и выяснить, где она находится. При этом сотрудники полиции настаивали, что активистка не может просто приехать и сдаться — силовики должны были задержать ее сами, и за это ее мужа бы отпустили со штрафом, по какой именно статье — они не уточнили. «Мы сейчас представляем примерный штраф, который даст судья. Он по силе Диме, за день [можно] заплатить. А чтобы до него дойти, нужно заслужить, нужно искупить свою вину», — так сотрудник центра «Э», представившийся супругам как майор Сергей Крысенков, объяснял Вялкиной необходимость сдать силовикам свой адрес.

Валякина не поддалась на уговоры силовиков. Ее мужа продержали в отделении до утра, пока адвокат не оспорил незаконные действия силовиков.

24 августа в Москве трое активистов окрасили воду фонтана «Музыка славы» в красный цвет. Таким образом они хотели привлечь внимание москвичей к продолжающейся войне в Украине.

Источник: «Холод»

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