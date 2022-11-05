В аннексированной ДНР совершено покушение на судью, который приговорил к смертной казни троих иностранцев, воевавших на стороне ВСУ

В Углегорске совершено покушение на судью Верховного суда аннексированной Донецкой народной республики Александра Никулина. Об этом сообщается в телеграм-канале местного МВД.

«Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь. Полицейские восстанавливают картину произошедшего. Приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Никулин возглавлял коллегию судей, которая приговорила к смертной казни троих иностранцев, участвовавших в обороне Мариуполя на стороне ВСУ.

Британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марроканца Саадуна Брагима признали виновными в наемничестве, терроризме и насильственном захвате и удержании власти.

В сентябре вместе с более чем сотней других защитников «Азовстали» иностранцы были освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной.

После вынесения Никулиным смертного приговора иностранцам правоохранительные органы Украины возбудили дело на него самого по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Источник: МВД ДНР

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