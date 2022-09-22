«Повод выпить». Украина вернула 215 своих бойцов в обмен на 55 российских пленных и одного Медведчука

215 пленных украинских военных, среди которых бойцы и командиры полка «Азов», были обменяны на 55 российских пленных и так называемого «кума Путина» Виктора Медведчука. Этот обмен стал самым масштабным с начала российского вторжения в Украину в феврале текущего года. Об этом сообщают украинские официальные лица, включая президента Владимира Зеленского.

По их словам, обмен состоялся при посредничестве Анкары. Среди обменянных пятеро командиров, руководивших обороной «Азовстали» в Мариуполе — Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко. По условиям обмена они останутся на территории Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента».

Всего в Украину вернулись 109 бойцов «Азова», среди них и парамедик Екатерина Полищук также известная как «Пташка», интервью с которой, выдавая ее за снайпера, недавно показывал российский пропагандистский канал Russia Today.

Также в Украину вернулись 10 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. В том числе трое приговоренных в ДНР к смертной казни.

По заявлениям украинской стороны, за 215 своих бойцов она вернула России 55 пленных военнослужащих и обвиненного в госизмене украинского олигарха Виктора Медведчука. Последний известен в Украине как «кум Путина». В 2004 году российский президент вместе с женой Дмитрия Медведева Светланой крестил дочь Медведчука Дарью.

Будучи крупным бизнесменом Медведчук возглавлял в Украине пророссийскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». 12 апреля он был задержан сотрудниками СБУ и обвинен в госизмене.

Как заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, за одного Медведчука, который по словам Ермака, «дал все возможные показания», Россия согласилась вернуть 200 украинских пленных.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский, встретившись с освобожденными в эфире национального телемарафона, заявил, что Украина была готова поменять Медведчука и на одного украинского пленного, а то, что удалось провести обмен на таких условиях «повод выпить».

Российские официальные лица пока никак не комментировали обмен пленных «азовцев», которых в России признали террористами и обещали не обменивать, а отдать под трибунал. При этом некоторые российские военкоры, в частности Евгений Поддубный, утверждают, что в Россию вернулись не 55 пленных, а 87.



Источники: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Евгений Поддубный