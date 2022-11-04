В Риме экоактивистки облили супом картину Ван Гога «Сеятель», а потом приклеили себя к стене. Это уже третья подобная акция

Активисты движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте. Само произведение находится под защитным стеклом.

Сразу же после этого они приклеили себя к стене, выкрикивая лозунги об изменении климата и против использования угля. Другие подробности об инциденте пока неизвестны.

В середине октября экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога и приклеили себя к стене в знак протеста против роста цен на газ, неделю спустя — картину Клода Моне картофельным пюре. Таким образом они выступили против использования ископаемых энергоносителей.

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Источник: ANSA

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