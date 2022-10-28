В Западном военном округе сказали, что мобилизация продолжится до указа Путина, а потом все-таки сообщили о ее завершении. По крайней мере, «основных мероприятий»

Незадолго до того, как министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизации, об этом же сообщили власти Санкт-Петербурга. Однако в Западном военном округе (ЗВО) сначала с этим не согласились и сказали, что необходимо дождаться указа Путина. После выступления Шойгу в ЗВО уточнили, что «основные мероприятия» все-таки завершены.

Сегодня утром власти Санкт-Петербурга сообщили о завершении мобилизации. В ответ на это заявление в ЗВО напомнили, что мобилизация может быть прекращена только указом Путина. «Губернатор не имеет полномочий ее остановить. Она объявлена указом президента и только указом президента может быть остановлена», — сказал представитель ЗВО.

Немногим позднее о завершении мобилизации Путину объявил Шойгу. «Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.

Тогда в ЗВО уточнили: «основные мероприятия» по мобилизации действительно завершены. Что именно подразумевается под «основными» — не пояснили.

О подписании Путиным указа о конце мобилизации пока не сообщалось. Сам Путин в открытой части встречи с Шойгу о завершении мобилизации ничего не сказал.

Источники: РИА «Новости», MR7

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.