Рост числа свадеб показывает, что в России мобилизовали уже полмиллиона человек — «Медиазона»

«Медиазона», сравнив данные от ЗАГСов с начала мобилизации с данными Росстата и переписи населения, выяснила, что к середине октября в России уже мобилизовали как минимум 492 тысячи человек.

После начала мобилизации число свадеб значительно возросло, так как получение повестки — это «особое обстоятельство», позволяющее заключить брак в день обращения. Так, например, в Бурятии среднее число браков в неделю возросло с 83 до 662, в Камчатском крае — с 54 до 155 в неделю, Пермском крае — с 313 до 804, Республике Марий Эл — с 72 до 162, Новгородской области — с 79 до 175.

Фото: «Медиазона»

Журналисты использовали данные переписи населения 2021 года в относительных значениях. Зная число свадеб мобилизованных и количество живущих вне брака пар в регионе, журналисты подсчитали процент мобилизации — в 75 регионах России к началу октября мобилизовали как минимум 431 тысячу человек в возрасте от 18 до 49 лет.

Чтобы оценить число мобилизованных в регионах без данных, журналисты взяли средний процент мобилизации в 1,56%. В этом случае получилось, что по всей России к середине октября мобилизовали 492 тысячи человек.

Судя по данным об избыточных свадьбах, сильнее всего под призыв попал восток России: Амурская область, Забайкалье, Еврейская автономная область, Хабаровский край и Бурятия.

При этом 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заверил, что во время мобилизации призовут не более 300 тысяч резервистов. Пункт указа президента Владимира Путина, где указано точное число мобилизованных, вовсе засекречен. «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента уточнила, что речь может идти о призыве до миллиона человек.

Источник: «Медиазона»

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