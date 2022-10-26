Дочь Мизулиной просит признать экстремистской песню Oxxxymiron «Ойда» из-за строчки «Ингрия будет свободной». Самого рэпера она обвиняет в расколе России

Глава Лиги безопасного интернета, дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина попросит у Генпрокуратуры признать экстремистской песню Oxxxymiron «Ойда». По ее словам, в ней содержатся призывы «отделить Санкт-Петербург от России». Речь, вероятно, идет о строке «Ингрия будет свободной».

«Проверять нужно не только песню. Считаю, что и самого исполнителя нужно проверять на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы», — написала Мизулина. Она также предложила автоматически включать в список экстремистов и террористов исполнителей, чьи песни признаны экстремистскими.

25 октября суд признал экстремистской песню Oxxxymiron «Последний звонок». Ранее, 7 октября, Oxxxymiron также был признан иностранным агентом. «В начале года иноагент выступил против СВО, сбежал из России, а теперь вернулся с уже новой задачей от западных кураторов — бить по межнациональной повестке?» — пишет также Мизулина в своем телеграм-канале.

Глава Лиги безопасного интернета обещает направить обращение в Генпрокуратуру сегодня.

Источник: Екатерина Мизулина

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