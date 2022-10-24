Военкомат не взял 32-летнего единоросса на фронт. Он объяснил это своей «секретной и сложной» военной специальностью

Военкомат Адмиралтейского района Санкт-Петербурга отказался записывать в добровольцы на войну в Украину 32-летнего члена «Единой России» Яна Липинского, который возглавляет муниципалитет Семеновское. В военкомате объяснили это неподходящей военно-учетной специальностью Липинского.

Депутат не сообщил «Ротонде» подробностей отказа, сославшись на то, что его специальность слишком «секретная и сложная». Журналисты выяснили, что у Липинского нет военного опыта, он проходил военную кафедру в университете.

Ранее стало известно о смерти мобилизованного IT-специалиста «Райффайзен Банка» Тимура Измайлова, у которого, по свидетельствам адвоката, было право на отсрочку. 23 сентября Минобороны РФ заявило, что не будет призывать в рамках мобилизации граждан, работающих в IT-компаниях, «системообразующих» операторах связи, СМИ, финансовых организациях и банках.

Источник: «Ротонда»

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