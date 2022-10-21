IT-сотрудник крупного банка погиб в Украине спустя 20 дней после призыва. Его адвокат утверждает, что у мужчины было право на отсрочку

Специалист «Райффайзен Банка» Тимур Измайлов 13 октября погиб под минометным обстрелом в Украине. У 33-летнего айтишника были все основания для получения отсрочки. Об этом сообщил его адвокат Константин Ерохин и подтвердила его сестра Анна.

По словам Анны, ее брата, который занимал в банке ключевую IT-должность и сопровождал систему «МИР», мобилизовали 23 сентября, а седьмого октября около трех часов ночи его подразделение подняли по тревоге и отправили в район боевых действий.

«Дали по 3 рожка патронов, несколько гранат. С седьмого октября на связь ни Тимур, ни ребята, с которыми он там был не выходят», — рассказала Анна.

Сослуживцы Тимура утверждают, что их рота попала под минометный обстрел. Они также говорят, что видели как он погиб и опознали тело.

Как сообщил адвокат Константин Ерохин, он и семья Измайлова написали более семи жалоб, подали иск и обращались на горячие линии, чтобы оспорить мобилизацию Тимура, но сделать это так и не удалось.

«Списки из ЦБ на отсрочку до сих пор не дошли до военкомата. Списки ЦБ подал в Генштаб 28 сентября», — пишет Константин Ерохин.

23 сентября Минобороны РФ заявило, что не будет призывать в рамках мобилизации граждан, работающих по некоторым специальностям. В списке военного ведомства в том числе значатся и работники аккредитованных IT-компаний, «системообразующих» операторов связи, СМИ, финансовых организаций и банков.

Сестра Измайлова также сообщила, что из Минобороны, военкомата, московской мэрии и администрации президента по поводу мобилизации Тимура ей приходили лишь отписки. А военком заявил, что не смог бы вернуть ее брата даже по спискам, потому что он был мобилизован до выхода разъяснений Генштаба.

Родственники Измайлова планируют привлечь должностных лиц, которые виновны в мобилизации Тимура, к ответственности. В частности, они собираются обратить внимание суда на скорость подачи списков людей, которым положена отсрочка. А также на нежелание военкомата разобраться в ситуации и дождаться списков на бронь.

Кроме того, семья погибшего мобилизованного заявляет, что контролирующие органы никак не реагируют на ошибки, которые происходят во время мобилизации. Родственники Измайлова хотят добиться введения законодательных норм, которые регламентировали бы скорость прохождения соответствующих списков между различными государственными ведомствами и ответственность должностных лиц за допущенные задержки и ошибки.

Адвокат Константин Ерохин сообщил, что семья Измайлова подаст иск к Минобороны и будет требовать компенсацию.

Источники: Константин Ерохин, «Осторожно.Новости», Минобороны России

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