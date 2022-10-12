В Госдуме утверждают, что мобилизованный из Челябинской области умер от передозировки

Депутат Госдумы Максим Иванов, курирующий ситуацию с мобилизованными на Урале, сообщил, что причиной смерти мобилизованного из Снежинска Челябинской области в учебном центре в Свердловской области стала передозировка наркотиков.

По мнению Иванова, мужчина употреблял запрещенные вещества с еще одним мобилизованным.

12 октября стало известно о смерти мужчины в учебном центре в Свердловской области, которого призвали на войну в рамках мобилизации. Депутат Иванов сообщил, что незадолго до смерти мужчина пожаловался в медпункт на ухудшение здоровья.

«У него остановилось сердце, четырежды врачи возвращали его к жизни, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сказал Иванов.

По данным местных СМИ, умер 27-летний призывник из Челябинской области Максим Родионов. Он проходил обучение после мобилизации в 32-м военном городке в Екатеринбурге.

Источник: ТАСС, 74.RU

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.