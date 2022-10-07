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Здание «Мемориала» в центре Москвы на Каретном ряду отберут в пользу государства

19:43 • 07.10.2022

Тверской суд Москвы признал незаконной передачу офиса ликвидированного «Международного Мемориала» на Каретном ряду Научно-исследовательскому и просветительскому центру «Мемориал». Помещение по требованию Генпрокуратуры передадут в собственность государству.

Сотрудники организации считают, что это рейдерский захват здания по политическим причинам.

7 ноября общество «Мемориал» получило Нобелевскую премию мира. Также лауреатами стали белорусский правозащитник Алесь Биляцкий и украинский «Центр гражданских свобод».

Источник: «Мемориал»

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