Поддержать
Новости

Здание «Мемориала» в центре Москвы на Каретном ряду хотят отобрать в пользу государства. Счет НИПЦ «Мемориала» арестован

16:52 • 16.09.2022

26 августа прокуратура начала проверку Научно-исследовательского и просветительского центра «Мемориал» (НИПЦ), которому ликвидированный «Международный Мемориал» передал здание на Каретном ряду в Москве. После этого исполнительных директоров обеих организаций Елену Жемкову и Бориса Беленкина вызвали в суд по делу о признании сделок передачи здания недействительными. 14 сентября счета НИПЦ, Жемковой и Беленкина арестовали.

Юристка Центра защиты прав человека (ЦЗПЧ) «Мемориал» Тамилла Иманова рассказала «Холоду», что прокуратура оспаривает действительность двух договоров: пожертвование здания и передачу 11 миллионов рублей. По словам Имановой, прокуратура считает сделки недействительными, поэтому здание и деньги должны быть обращены в доход государства. В качестве обеспечительных мер наложен запрет распоряжаться зданием и арестован счет НИПЦ на 11 миллионов, а дополнительно «зачем-то» каждый из личных счетов директоров.

«Нет ни одного юридического основания для признания сделки недействительной: попытку захвата помещения Мемориала в пользу государства мы оцениваем как рейдерскую и политическую», — говорится в заявлении «Мемориала».

Сотрудники организации считают, что здание на Каретном ряду нужно организации для того, чтобы принимать посетителей и помогать людям находить лично и общественно значимую информацию о судьбах жертв государственного террора.

Изначально здание на Каретном ряду находилось в собственности «Международного Мемориала». В заявлении организации указывается, что по закону об НКО даже после ликвидации «Мемориал» был вправе самостоятельно распорядиться имуществом и передать его другому юрлицу.

Источник: «Мемориал»

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»