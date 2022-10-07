Позавчера в Пензе возбудили первое уголовное дело из-за уклонения от мобилизации. Сегодня прокуратура признала дело незаконным

Как сообщает правозащитник Павел Чиков, прокуратура Пензенской области признала незаконным решение о возбуждении уголовного дела об уклонении от явки по повестке (статья 328 УК). О деле стало известно 5 октября — уточнялось, что 32-летний мужчина отказался подписать повестку.

Как уточняет Чиков, после отмены постановления о возбуждении дела подозреваемый получил право на реабилитацию и компенсацию ущерба, причиненного 48-часовым задержанием. Следствие планирует обжаловать решение прокуратуры.

«Дело в том, что, согласно разъяснениям Верховного суда, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу», — писал Чиков 5 октября, когда стало известно о деле.

Источник: Павел Чиков

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