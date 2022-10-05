В Пензе возбуждено первое уголовное дело за отказ подписать повестку

Зареченский межрайонный следственный отдел следственного комитета России расследует дело против 32-летнего мужчины, отказавшегося подписать повестку, пишет правозащитник Павел Чиков. Дело возбуждено по статье об уклонении от военной или альтернативной гражданской службы (статья 328 УК).

По данным Чикова, сегодня следствие должно запросить у суда меру пресечения. Сейчас подозреваемый вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. В его задержании участвовал ОМОН.

«Дело в том, что, согласно разъяснениям Верховного суда, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу», — пишет Чиков.

Адвокат мужчины уже подал ходатайство о прекращении уголовного дела.

Иcточник: Павел Чиков

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