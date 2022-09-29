В МФЦ все-таки вручают повестки. Ранее власти отрицали это

39-летний москвич едва не получил повестку в МФЦ, когда пришел забирать загранпаспорт. Об этом он рассказал «Медиазоне».

По словам мужчины, который просил не называть его имени, он не служил, не заканчивал военную кафедру и только ограниченно годен к военной службе.

Он рассказал, что, когда пришел в МФЦ района Лефортово, в комнату выдачи паспортов зашли полицейские, которые сказали сотрудникам, что их «интересуют все» с 1977 по 1999 года рождения. Затем они велели сотрудникам МФЦ отправлять к ним всех клиентов указанного возраста.

После этого полицейский подошел к мужчине и сказал, что ему выписана повестка. Тот ответил, что не подходит под объявленные властями критерии призыва в рамках мобилизации, на что полицейский предложил сходить в военкомат и «принести соответствующие бумажки». В итоге повестку заполнила сотрудница МФЦ, не указав в ней дату, в которую нужно явиться в военкомат.

Тем не менее, мужчина сфотографировав повестку, отказался ее брать и ушел. Полицейские не стали его задерживать.

Ранее о выдаче повесток в МФЦ написал журнал Forbes со ссылкой на своего корреспондента, который сам едва ее не получил таким образом. Позже пресс-служба московских МФЦ заявила, что в ее филиалах повесток не вручают.

Источник: «Медиазона»

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