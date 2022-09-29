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Forbes сообщил, что московские центры госуслуг получили распоряжение выдавать повестки всем мужчинам до 34 лет. В МФЦ сразу же опровергли эту информацию

14:50 • 29.09.2022

Издание Forbes сообщило, что столичные центры госуслуг получили распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет, которые приходят для получения паспорта. Корреспондент издания якобы убедился в этом на личном опыте. 

По его словам, повестки выдают даже если у мужчин есть право на отсрочку. 

«Все детали будете уточнять в военкомате», — заявил сотрудник МФЦ. 

Сам журналист повестку получить не смог из-за технического сбоя. Однако он рассказал, что мужчине, который пришел получать паспорт и стоял в очереди перед ним, повестку все-таки выдали. 

Пресс-служба МФЦ информацию о выдаче посетителям повесток в военкомат сотрудниками центров госуслуг опровергла. 

Источник: Forbes, «Интерфакс»

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