Forbes сообщил, что московские центры госуслуг получили распоряжение выдавать повестки всем мужчинам до 34 лет. В МФЦ сразу же опровергли эту информацию

Издание Forbes сообщило, что столичные центры госуслуг получили распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет, которые приходят для получения паспорта. Корреспондент издания якобы убедился в этом на личном опыте.

По его словам, повестки выдают даже если у мужчин есть право на отсрочку.

«Все детали будете уточнять в военкомате», — заявил сотрудник МФЦ.

Сам журналист повестку получить не смог из-за технического сбоя. Однако он рассказал, что мужчине, который пришел получать паспорт и стоял в очереди перед ним, повестку все-таки выдали.

Пресс-служба МФЦ информацию о выдаче посетителям повесток в военкомат сотрудниками центров госуслуг опровергла.

Источник: Forbes, «Интерфакс»

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