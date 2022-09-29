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Студентов РГГУ обещают освободить от пар и начислить стипендиальные баллы за посещение завтрашнего митинга на Красной площади

18:44 • 29.09.2022

Студентам РГГУ пообещали начислить баллы по системе повышенных государственных академических стипендий за посещение концерта-митинга в честь «референдумов» и присоединения к России оккупированных территорий Украины. Он пройдет завтра на Красной площади.

Из скриншота, который есть у «Холода», следует, что от факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук «требуют 17 человек». На факультете якобы «прекрасно понимают общие настроения студенчества, но также просят понять и их сторону». «От того, насколько полная от нашего факультета будет явка, иногда даже зависит и лояльность к факультету», — говорится в сообщении. Студентам предлагают постоять на концерте первые минуты — до конца оставаться не требуется.

Взамен им обещают официальное освобождение от пар и «довольно высокие баллы при расчете на ПГАС».

Ранее «Холод» сообщал, что на концерт приглашают также сотрудников компании «Мосинжпроект».

Источник: «Холод»

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