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Новости

На Красной площади 30 сентября пройдет концерт в честь присоединения оккупированных территорий Украины

12:29 • 28.09.2022

30 сентября в 18:00 на Красной площади пройдет концерт «по итогам референдумов о присоединении к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей». На него собирают сотрудников московских компаний, следует из оказавшегося в распоряжении «Холода» письма сотрудникам «Мосинжпроекта».

В письме указано, что концерт должны будут посетить 30% человек из производственных подразделений и 60% человек из административно-управленческих подразделений.

На Красной площади 30 сентября пройдет концерт в честь присоединения оккупированных территорий Украины
Источник: «Холод»

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что на концерт собирают «бюджетников, чиновников и студентов». В нем также анонсируется участие Владимир Путин. О том, что на концерт приглашают студентов, также сообщала DOXA. Студентам, по данным издания, обещают освобождение от занятий.

Источник: «Холод», «Осторожно, новости», DOXA

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