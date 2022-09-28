В Москве нашли тело директора дочерней компании РЖД. По предварительным данным, он покончил с собой

В Москве на балконе квартиры на Коломенской набережной нашли труп 52-летнего Павла Пчельникова, который был руководителем пиар-службы дочерней фирмы «Российских железных дорог» — ООО «Цифровая логистика».

Следствие предположило, что Пчельников покончил жизнь самоубийством.

1 сентября стало известно о смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова, он упал из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. По одной из версий, Маганов покончил с собой. 4 июля погиб учредитель компании «Астра-Шиппинг» — подрядчика «Газпрома» Юрий Воронов, он застрелился в бассейне.

Источник: «Московский комсомолец»

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