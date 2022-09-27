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На оккупированных территориях Украины закончилось голосование о присоединении к России

20:31 • 27.09.2022

На избирательных участках в оккупированных территориях Украины завершилось голосование о присоединении к России. 

По результатам обработки 100% бюллетеней, за вхождение самопровозглашенной ЛНР в состав РФ якобы проголосовали 97,93% избирателей.

При этом за вхождение ДНР в состав России якобы проголосовали 98,69% избирателей.

За вхождение оккупированной части Запорожской области в состав РФ якобы проголосовали 97,81%.

В оккупированной части Херсонской области за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 96,75% избирателей.

Источник: ТАСС

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