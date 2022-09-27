Двух студенток журфака МГУ решили отчислить за критику пророссийской акции в стенах университета

Комиссия по студенческим делам факультета журналистики МГУ предварительно решила отчислить двух студенток. Официальной причиной этому стала «нецензурная брань в стенах факультета» — так студентки отреагировали на «патриотическую акцию » своего однокурсника.

23 сентября студент третьего курса журфака МГУ Степан Антропов принял участие в митинге на Манежной площади в поддержку «референдумов», а затем зашел на факультет. Он был одет в футболку с символом Z и держал в руке флаг самопровозглашенной ЛНР. Студенты сказали ему, что политические акции запрещены в стенах факультета, после чего вызвали охрану.

В соцсетях однокурсники Антропова тоже не одобрили этот жест. Их оскорбило, что он высказался от всего курса, тогда как, по их словам, на факультете учатся люди с разными политическими позициями. С ам Антропов в эфире RT пожаловался, что во время акции к нему подошли «неадекватные девушки, студентки, начали кричать, чтобы нас вывела охрана, что мы пропагандируем убийства». Он сказал, что после акции ему угрожали.

На ситуацию обратил внимание провластный телеведущий Владимир Соловьев. Он опубликовал скриншоты из студенческих переписок. На фрагментах переписок, в которых студенты осуждают акцию Антропова, были видны имена участников разговора. Вскоре после этого им стали поступать угрозы и пожелания смерти, рассказали студенты «Холоду» (они пожелали остаться анонимными).

После критики со стороны Соловьева администрация факультета сообщила, что негативная реакция на акцию Антропова будет рассматриваться на этической комиссии факультета. Декан факультета журналистики Елена Вартанова осудила студентов за ненормативную лексику и негативную реакцию на «патриотическую позицию» Антропова. Она также пригрозила студентам «переводом вопроса в юридическую плоскость ».

Накануне заседания комиссии Вартанова в разговоре с представителями студенческого совета сказала, что «студсовет может говорить или делать что ему угодно, но результат от этого не поменяется». Об этом «Холоду» сообщили два члена студсовета. Во время заседания комиссии декан заявила, что студентки «нанесли непоправимый вред репутации» факультета. «Новая газета. Европа» пишет, что большинство членов комиссии проголосовали против отчисления, но решающее слово осталось за Вартановой, и она выступила за.

Приказы об отчислении студенток еще не подписаны, решение принято предварительно, говорят студенты. Комиссия допустила, что девушки смогут восстановиться, но только на платной основе. Остальным студентам, которые негативно отнеслись к акции Антропова, сделали выговор.

Однокурсники Антропова в разговоре с « Холодом» признают, что буллинг в его сторону был, но причиной этому называют провокации с его стороны. Они отмечают, что раньше он позволял себе уничижительно общаться со студентами, писал мизогинные сообщения и употреблял ненормативную лексику. Студенты также вспоминают, как однажды Антропов пригрозил доносом на сообщение с упоминанием Бучи и сказал: «Сталина на вас нет». «Когда мы к власти придем, мы припомним все оскорбления. Так что будь осторожен, товарищ майор разозлится», — писал Антропов однокурснику, который попросил его не провоцировать студентов.

Антропов является победителем нескольких крупных российских олимпиад. Он преподает, готовит школьников к поступлению на факультет журналистики. По словам его учеников, на своих занятиях он рассказывает об ангажированности независимых российских СМИ и о работе в RT, где он проходил стажировку. Недавно Антропов сообщал, что собирается отправиться на войну в Украину в качестве военного корреспондента.

Источник: «Холод», Владимир Соловьев, Елена Вартанова, «RT на русском», «Новая газета. Европа»

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