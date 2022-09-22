«Считает нормальным называть украинцев ”хохлами”». Студенты политмодуля журфака МГУ требуют заменить преподавателя

Курс по формированию политической повестки дня на политическом модуле факультета журналистики МГУ имени Ломоносова поручили вести сотруднице ТАСС Екатерине Слабковской. На первом занятии она сказала студентам, что в ТАСС можно называть войну войной, а также назвала дело журналиста Ивана Сафронова « неоднозначным». Теперь студенты просят у администрации факультета заменить им преподавателя. Об этом « Холоду» рассказали студенты-четверокурсники, которые учатся на модуле политической журналистики.

На первом занятии курса по формированию повестки, которое прошло 15 сентября, Слабковская сообщила студентам, что 13 лет работает редактором новостей в ТАСС. На занятии говорили об убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной и войне в Украине — преподавательница сказала, что «нельзя хаять свою страну, когда она ведет военные действия».

Домашнее задание для курса по формированию политической повестки.

Источник: студенты политического модуля журфака МГУ

«Мы обсуждали, почему убили Дарью Дугину, в контексте знакомства с движением евразийства самого Дугина. В этом же контексте мы обсуждали войну. Оказалось, что войну можно называть войной в России, но редакторы на местах перегибают. Вот в ТАСС, оказывается, так писать можно, если не в лиде (Аннотации журналистского текста. — Прим. "Холода")», — рассказал студент четвертого курса факультета Никита Куликов. Трое его однокурсников (они пожелали остаться анонимными) подтвердили слова Куликова.

«Мы, как студенты МГУ, хотели бы видеть непредвзятого преподавателя, который не будет предлагать студентам свой взгляд на спецоперацию и политическую ситуацию в стране. <...> Кроме того, Е. А. Слабковская считает нормальным называть украинцев "хохлами", что не соотносится с нашей точкой зрения», — отмечают студенты в письме к администрации факультета с просьбой о замене преподавателя.

Из профиля Слабковской на сайте факультета следует, что она начала работать на журфаке в 2021 году.

В марте 2022 года, после начала войны, модуль «Политическая журналистика» по решению администрации журфака объединили с модулем «Социальная журналистика». Преподаватели политического модуля покинули факультет. При этом студенты, перешедшие в этом году на последний, четвертый курс, по решению руководства должны доучиться на этой программе.

Источник: « Холод», факультет журналистики МГУ